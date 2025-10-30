Сомнолог назвал четыре способа не уснуть после бессонной ночи

Если ночь выдалась бессонной, а впереди рабочий день, продержаться и не уснуть помогут несколько простых приемов. О них в интервью aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

По словам специалиста, утром можно позволить себе до трех чашек кофе, но употребление напитков с кофеином лучше прекратить после полудня, примерно после 12-13 часов. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на нервную систему и проблем с засыпанием следующей ночью.