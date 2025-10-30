Сомнолог назвал четыре способа не уснуть после бессонной ночи
Если ночь выдалась бессонной, а впереди рабочий день, продержаться и не уснуть помогут несколько простых приемов. О них в интервью aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
По словам специалиста, утром можно позволить себе до трех чашек кофе, но употребление напитков с кофеином лучше прекратить после полудня, примерно после 12-13 часов. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на нервную систему и проблем с засыпанием следующей ночью.
Бороться со сонливостью помогает яркий белый свет. Эффект достигается при цветовой температуре не ниже 5500 кельвинов — эта информация указывается на упаковке лампочек. Как отметил Бузунов, сонливость возникает волнами каждые полтора-два часа и длится 10-20 минут. В эти моменты лучше не бороться с усталостью пассивно: стоит встать, пройтись, сделать звонок или заняться делом, требующим внимания. Любая физическая или умственная активность поможет прогнать сон.
Кроме того, даже короткий отдых может восстановить силы. Врач советует при возможности подремать 5–10 минут, сидя с закрытыми глазами. А если есть подходящие условия — поспать 10-20 минут в первой половине дня, но не позже 15-16 часов, чтобы не сбить естественный ритм сна, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родителям назвали плюс «шведского стола» для школьников
- Сомнолог назвал четыре способа не уснуть после бессонной ночи
- Россиянам объяснили, почему люди чаще всего расстаются осенью
- «Абсурд»: Слуцкий раскритиковал идею ограничить показ «Маши и Медведя»
- Миронов назвал отрасли экономики, где не нужны мигранты
- Власти Кубани запретили проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту
- Захарова заявила, что Россия была вынуждена разработать «Буревестник»
- Россиянам пообещали отечественный ответ Microsoft через 20 лет
- Музкритик Бабичев назвал выступление Киркорова и Аsti самым дорогим в истории
- Кинолог назвал главный метод защиты собак от догхантеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru