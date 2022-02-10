Исследование: Уровень эффективности вакцины «КовиВак» составил 86,9%

В ходе испытаний, проведенных в том числе учеными разработавшего вакцину Центра имени Чумакова, специалисты оценивали эффективность и безопасность «КовиВака» среди 398 добровольцев. Отмечается, что препарат продемонстрировал «хороший уровень» переносимости и безопасности.

«Показатель сероконверсии составил 86,9% среди участников, которые были сероотрицательными во время проверки. Среди участников, которые были сероположительными во время проверки и имели показатель уровня нейтрализующих антител ниже 1:256, прививка привела к четырехкратному увеличению в уровне нейтрализующих антител в 85,2% случаев», — говорится в исследовании.

Итоги испытаний свидетельствуют о том, что вакцина центра Чумакова может использоваться для первичной вакцинации двумя дозами и как бустер для пациентов со снизившимся уровнем антител.

