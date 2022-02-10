Исследование: Уровень эффективности вакцины «КовиВак» составил 86,9%
Российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» показала эффективность в 86,9% по выработке антител у участников этапа исследования. Об этом сообщается на портале препринтов статей в области медицины MedRxiv.
В ходе испытаний, проведенных в том числе учеными разработавшего вакцину Центра имени Чумакова, специалисты оценивали эффективность и безопасность «КовиВака» среди 398 добровольцев. Отмечается, что препарат продемонстрировал «хороший уровень» переносимости и безопасности.
«Показатель сероконверсии составил 86,9% среди участников, которые были сероотрицательными во время проверки. Среди участников, которые были сероположительными во время проверки и имели показатель уровня нейтрализующих антител ниже 1:256, прививка привела к четырехкратному увеличению в уровне нейтрализующих антител в 85,2% случаев», — говорится в исследовании.
Итоги испытаний свидетельствуют о том, что вакцина центра Чумакова может использоваться для первичной вакцинации двумя дозами и как бустер для пациентов со снизившимся уровнем антител.
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