Гинцбург назвал лучшее сочетание вакцин для защиты от COVID-19
15 мая 202205:02
Спад заболеваемости коронавирусом в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации, заявил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, для лучшей защиты от COVID-19 стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 39,2%, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru