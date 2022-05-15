Гинцбург назвал лучшее сочетание вакцин для защиты от COVID-19

Спад заболеваемости коронавирусом в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации, заявил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, для лучшей защиты от COVID-19 стоит переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 39,2%, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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