Прогноз Сбера о третьей волне COVID удивил вирусологов

«Вы знаете, я тут недавно прочитал, что Сбербанк прекратил разработку своей математической модели коронавирусной эпидемии (проект"СберИндекс"). Он ее прекратил где-то недели две назад. И поэтому мне новый прогноз Германа Грефа абсолютно неясен, на основе чего он сделан. Поэтому я не могу к нему присоединиться по этому поводу. Нужны основания для того чтобы он это сказал, а оснований я лично не вижу. Вот осенью третья волна очень даже возможна, поскольку темпы вакцинации в России пока крайне низкие: мы где-то в пятой-шестой десятке в мире по этому показателю», - добавил биолог.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов пояснил "Радиоточке НСН", что подъем заболеваемости возможен, но третьей волной это назвать нельзя.

«Я считаю, что третьей волны не будет. Это мое мнение, потому что уже есть достаточно высокий коллективный иммунитет и вакцина срабатывает. Просто у нас с вакциной немножко задержка», - пояснил Ершов.