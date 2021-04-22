Прогноз Сбера о третьей волне COVID удивил вирусологов
Молекулярный биолог и главнй научный сотрудник центра Гамалеи назвали прогноз Германа Грефа о третьей волне коронавируса безосновательным.
Никаких оснований для третьей волны коронавируса сейчас нет, а коллективного иммунитета уже хватает для того, чтобы пандемия больше не повторилась, рассказали опрошенные НСН вирусологи. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что третья волна коронавируса в России, вероятно, будет, так как ни одной стране не удалось ее избежать.
Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что понять, чем руководствовался глава Сбербанка, сложно, так как никаких аргументов нигде опубликовано не было.
«Вы знаете, я тут недавно прочитал, что Сбербанк прекратил разработку своей математической модели коронавирусной эпидемии (проект"СберИндекс"). Он ее прекратил где-то недели две назад. И поэтому мне новый прогноз Германа Грефа абсолютно неясен, на основе чего он сделан. Поэтому я не могу к нему присоединиться по этому поводу. Нужны основания для того чтобы он это сказал, а оснований я лично не вижу. Вот осенью третья волна очень даже возможна, поскольку темпы вакцинации в России пока крайне низкие: мы где-то в пятой-шестой десятке в мире по этому показателю», - добавил биолог.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов пояснил "Радиоточке НСН", что подъем заболеваемости возможен, но третьей волной это назвать нельзя.
«Я считаю, что третьей волны не будет. Это мое мнение, потому что уже есть достаточно высокий коллективный иммунитет и вакцина срабатывает. Просто у нас с вакциной немножко задержка», - пояснил Ершов.
По его словам, в странах, где успели привить больше половины населения, инфекции уже нет, она закончилась – в Израиле, например, Китае. В России, Европе темпы еще недостаточные.
«В связи с этим еще может быть волна, но это не третья волна, а некая заболеваемость, она будет и дальше. Это не будет носить характер эпидемии или пандемии, просто подъем заболеваемости ковидом. Считать это третьей волной? Я не знаю, чем там Греф руководствуется, но лучше, когда прогнозы не делают не врачи», - заключил он.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил «Радиоточке НСН», что ситуация с коронавирусом в России в целом не так хороша, как может показаться.
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