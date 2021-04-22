В России выявлено почти 9 тысяч новых случаев заражения COVID-19
В России за последние сутки зафиксировано 8996 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Это почти на 725 случаев больше, чем днём ранее, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Всего с начала эпидемии в России выявлено более 4,7 млн подтверждённых случаев COVID-19.
За последние 24 часа скончались 397 пациентов с коронавирусом, выздоровели – 8934.
Таким образом, общее число летальных исходов в России достигло 107103. При этом выздоровели 4 361 807 человек.
Москва остается лидером среди регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших. За минувшие сутки в столице зафиксировано 2704 новых случаев COVID-19.
Меньше всего заболевших, как и днем ранее, в Ненецком АО и Чукотском АО, где за сутки зарегистрировано по одному новому случаю заболевания коронавирусом.
Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию 22 апреля призвал россиян сделать прививки от коронавируса для того, чтобы к осени в стране мог сформироваться коллективный иммунитет.
Со своей стороны, глава Сбера Герман Греф в интервью РБК высказал мнение, что третья волна коронавируса в России будет, однако ее сила уступит первым двум волнам.
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