Греф оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

Третья волна коронавируса в России будет, однако ее сила уступит первым двум волнам, сказал глава СбераГерман Греф в интервью РБК.

Греф отметил, что глубина третьей волны будет в том числе зависеть от вакцинации и от уровня сформированного иммунитета граждан. «Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — добавил Греф.