Греф оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России

Третья волна коронавируса в России будет, однако ее сила уступит первым двум волнам, сказал глава СбераГерман Греф в интервью РБК.

Греф отметил, что глубина третьей волны будет в том числе зависеть от вакцинации и от уровня сформированного иммунитета граждан. «Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну», — добавил Греф.

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Как считает глава Сбербанка, с мая 2021 года дефицита вакцины не будет, а основной задачей будет убедить население привиться. Греф также заявил, что коллективный иммунитет Сбербанка на текущий момент составляет 44%.

Ранее лаборатория «СберИндекс» прогнозировала рост заболеваемости в середине апреля в связи с ростом температуры воздуха. Однако с 15 апреля платформа перестала публиковать данные. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что важно не допустить развития третьей волны коронавируса в России.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:РоссияКоронавирусСбербанкГерман Греф
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