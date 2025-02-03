«Профицит 500%»: Стоматолог опроверг данные о зарплатах коллег в миллион рублей
Средняя зарплата стоматолога в государственной клинике не превышает 200 тысяч рублей, заявил НСН Владимир Садовский.
Данные о зарплатах стоматологов в 600-900 тысяч рублей не соответствуют действительности, даже в частных клиниках с именем такие врачи могут зарабатывать максимум до 300 тысяч рублей. Об этом в беседе с НСН рассказал почетный президент стоматологической ассоциации РФ Владимир Садовский.
О том, что профессия стоматолога стала самой высокооплачиваемой с стране, сообщил портал «Зарплата.ру». Согласно отчета, стоматологам-ортопедам предлагают зарплату от 600 тысяч рублей, а 3D моделировщику с опытом от года — все 900 тысяч рублей. Садовский отметил, что сейчас в двух самых крупных городах РФ наблюдается огромный профицит стоматологов.
«Массовый стоматолог в настоящее время не может рассчитывать на такую заработную плату. Потому что зарплаты стоматологов сильно разбросаны. К тому же в Санкт-Петербурге и Москве профицит специалистов с высшим образованием - более 500%. В государственной системе зарплата у стоматологов редко превышает 200 тысяч рублей. Это где-то между 100 и 200-ми тысячами. Если это частные клиники с большим стажем, которые работают по 20 лет, то там серьезные врачи могут получать 300 тысяч в месяц и даже несколько больше. Но никак не 600 и 900 тысяч. Если это северные территории, например, Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий округ, то там зарплата врачей может в некоторых субъектах достигать 250 и даже 300 тысяч рублей в государственной системе. Многочисленные выпускники медицинских вузов, выпускаясь, как правило, пытаются остаться в столице. Некоторые даже открывают свои кабинеты, однако в силу недозагруженности вынуждены демпинговать», - рассказал он.
По его словам, врачи в частных клиниках с именем не могут получать доход в размере 600-900 тысяч рублей даже с учетом «благодарностей» и подарков, так как в серьезных клиниках нет «левака».
«Есть еще категория арендаторов, которые устраиваются на четверть ставки в частную клинику, выплачивают хозяину фиксированную сумму, а финансовое взаимодействие с пациентом выстраивают сами в кабинете. Конечно, они налогов не платят и могут себе позволить за меньшую цену нечестным образом взаимодействовать с населением. А клиники, которые прочно стоят на ногах, обычно, очень честны с государством, системно платят налоги, оплачивают коммунальные услуги. В таких клиниках «левака» не бывает. Там достаточно приличный уровень, особенно, если учредителем такой организации выступил человек с медицинским дипломом. Там этика взаимодействия с пациентом настоящая, пробивается кассовый чек, составляется договор, предварительная смета в цифрах, письменный план лечения и так далее», - пояснил он.
При этом Садовский предположил, что 3D моделировщики в отдельных частных случаях могут получать подобную зарплату.
«Что касается 3D-моделировщика, то это не медицинская специальность, а вот зубной техник - медицинская. Моделировщик, то есть фактически 3D-художник, знает анатомию зубов и формирует будущий протез на экране. Таких хороших специалистов мало. Я не исключаю, что где-то его могут так вознаграждать. Но это не носит массовый характер. Такие зарплаты не по плечу владельцам стоматологического бизнеса», - подытожил он.
Ранее стало известно, что в 2024 году самые высокие зарплаты в России предлагали программистам-разработчикам, врачам гинекологам, а также руководителям отдела продаж, следует из исследования SuperJob, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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