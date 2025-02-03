«Профицит 500%»: Стоматолог опроверг данные о зарплатах коллег в миллион рублей

По его словам, врачи в частных клиниках с именем не могут получать доход в размере 600-900 тысяч рублей даже с учетом «благодарностей» и подарков, так как в серьезных клиниках нет «левака».

«Есть еще категория арендаторов, которые устраиваются на четверть ставки в частную клинику, выплачивают хозяину фиксированную сумму, а финансовое взаимодействие с пациентом выстраивают сами в кабинете. Конечно, они налогов не платят и могут себе позволить за меньшую цену нечестным образом взаимодействовать с населением. А клиники, которые прочно стоят на ногах, обычно, очень честны с государством, системно платят налоги, оплачивают коммунальные услуги. В таких клиниках «левака» не бывает. Там достаточно приличный уровень, особенно, если учредителем такой организации выступил человек с медицинским дипломом. Там этика взаимодействия с пациентом настоящая, пробивается кассовый чек, составляется договор, предварительная смета в цифрах, письменный план лечения и так далее», - пояснил он.

При этом Садовский предположил, что 3D моделировщики в отдельных частных случаях могут получать подобную зарплату.

«Что касается 3D-моделировщика, то это не медицинская специальность, а вот зубной техник - медицинская. Моделировщик, то есть фактически 3D-художник, знает анатомию зубов и формирует будущий протез на экране. Таких хороших специалистов мало. Я не исключаю, что где-то его могут так вознаграждать. Но это не носит массовый характер. Такие зарплаты не по плечу владельцам стоматологического бизнеса», - подытожил он.

Ранее стало известно, что в 2024 году самые высокие зарплаты в России предлагали программистам-разработчикам, врачам гинекологам, а также руководителям отдела продаж, следует из исследования SuperJob, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

