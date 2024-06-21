Стоматолог Лосев рассказал, как спасти зубы от кариеса
Регулярное профилактическое посещение врача является одним из главных правил профилактики кариеса. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал стоматолог Владимир Лосев.
По его словам, очень важна грамотная гигиена полости рта. Для максимально эффективного удаления налёта с зубов следует использовать качественные зубные щётки, зубные пасты с противокариесными компонентами, а также не забывать про дополнительные средства, например, ирригаторы.
Эксперт отметил, что большим плюсом будет местное фторирование, в рамках которого на зубы наносятся специальные препараты с ионами фтора, что усиливает защитные свойства зубной эмали.
Лосев также указал, что немаловажную роль играет и рациональное питание.
«Ограничение потребления сладостей, особенно между основными приёмами пищи, а также употребление продуктов, обогащенных кальцием и фосфором, помогают поддерживать баланс минерального состава тканей зуба», — пояснил он.
Ранее стоматолог Луиза Автандилян заявила, что боль в зубах зимой связана с нехваткой витамина D, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Арефьев рассказал, что индексация пенсий ждет только работников заводов
- Число заболевших ботулизмом в Казани выросло до 19
- Мужчину и двух подростков заподозрили в подготовке теракта в Ростовской области
- РГГУ поменял свой статус на автономную организацию
- Переговоры по членству Украины и Молдавии в ЕС начнутся с 25 июня
- В России предложили разрешить регионам вводить туристический сбор с 2025 года
- Стоматолог Лосев рассказал, как спасти зубы от кариеса
- СМИ: У лайнера с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе
- Объявлен полный календарь чемпионата России по футболу на сезон-2024/25
- Первое издание «Лолиты» Набокова с автографом писателя выставили на аукцион
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru