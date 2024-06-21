Стоматолог Лосев рассказал, как спасти зубы от кариеса

По его словам, очень важна грамотная гигиена полости рта. Для максимально эффективного удаления налёта с зубов следует использовать качественные зубные щётки, зубные пасты с противокариесными компонентами, а также не забывать про дополнительные средства, например, ирригаторы.

Эксперт отметил, что большим плюсом будет местное фторирование, в рамках которого на зубы наносятся специальные препараты с ионами фтора, что усиливает защитные свойства зубной эмали.

Лосев также указал, что немаловажную роль играет и рациональное питание.

«Ограничение потребления сладостей, особенно между основными приёмами пищи, а также употребление продуктов, обогащенных кальцием и фосфором, помогают поддерживать баланс минерального состава тканей зуба», — пояснил он.

Ранее стоматолог Луиза Автандилян заявила, что боль в зубах зимой связана с нехваткой витамина D, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

