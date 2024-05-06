Россиянам назвали регионы с наиболее доступной ценой стоматологических услуг

По ее словам, наиболее востребованным на данный момент является стоматологический туризм. При этом подобное лечение в регионах давно перестало уступать в качестве столичному.

«Чаще всего медицинскими туристами становятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, ряда городов северных и дальневосточных регионов», — заявила она в беседе с AIF.Ru.

По словам Деркач, для стоматологического туризма выбирают Тверь, Краснодар, Новосибирск, Рязань, Тула, Смоленск, Нижний Новгород и Хабаровск. Стоимость стоматологического лечения отличается от московских цен от 2 до 10 раз . Поэтому при выездном лечении пациент может существенно сэкономить даже с учетом дополнительных затрат на проезд и проживание в другом городе.

Эксперт также порекомендовала россиянам, которые заинтересованы в медицинском туризме, обращать внимание на наличие в регионе профильного медицинского вуза.

Ранее сообщалось, что в 2023 году количество оплат стоматологических услуг выросло на 23%. Одновременно с этим снизилась востребованность стоматологических товаров для массового использования. Россияне приобрели в торговых точках более 49 миллионов товаров на сумму свыше 9,8 миллиарда рублей, что на 9% меньше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

