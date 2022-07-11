Профессор рассказала, как бороться с нарушением сна

По её словам, это связано с тревожными и депрессивными расстройствами, ненормированным рабочим днём, графиком работы, избыточным потреблением кофе и энергетиков, а также с курением и алкоголем.

Она отметила, что при лечении нарушений сна вместо синтетических препаратов, «дающих большое количество нежелательных явлений», лучше применять «лекарственные средства на основе естественных компонентов», помогающих выработке мелатонина и глицина.

«Мелатонин — естественный регулятор цикла сна и бодрствования... Что касается глицина, то он... передаёт «успокаивающие» импульсы, нормализует процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе... оказывает мягкое седативное, универсальное антистрессовое и антидепрессивное действие», - подчеркнула Ших.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большая часть россиян столкнулись с постковидным синдромом, самыми частными были нарушения в ощущении вкусов и запахов, а также слабость, одышка, бессонница и тревожность.