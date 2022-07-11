Профессор рассказала, как бороться с нарушением сна
Доктор медицинских наук, профессор, директор Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгения Ших заявила, что нарушение сна всё чаще становится неотъемлемой частью жизни современного человека, сообщает NEWS.ru.
По её словам, это связано с тревожными и депрессивными расстройствами, ненормированным рабочим днём, графиком работы, избыточным потреблением кофе и энергетиков, а также с курением и алкоголем.
Она отметила, что при лечении нарушений сна вместо синтетических препаратов, «дающих большое количество нежелательных явлений», лучше применять «лекарственные средства на основе естественных компонентов», помогающих выработке мелатонина и глицина.
«Мелатонин — естественный регулятор цикла сна и бодрствования... Что касается глицина, то он... передаёт «успокаивающие» импульсы, нормализует процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе... оказывает мягкое седативное, универсальное антистрессовое и антидепрессивное действие», - подчеркнула Ших.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что большая часть россиян столкнулись с постковидным синдромом, самыми частными были нарушения в ощущении вкусов и запахов, а также слабость, одышка, бессонница и тревожность.
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