Сомнолог назвала способы борьбы с летней бессонницей

В летний период многие люди сталкиваются с проблемами со сном. О причинах сезонной бессонницы и о том, как с ней бороться, рассказала кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог Ирина Коробкова.

По словам специалистки, длинный солнечный день «сбивает» биоритмы человеческого организма, из-за чего человек просыпается раньше, не отдыхая достаточно. «Если вокруг уровень освещённости повышается, организм понимает, что наступил день, и самые различные процессы начинают идти иначе, чем ночью», - отметила врач.

Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо использовать тёмные шторы, которые позволят защитить спящего от утреннего солнца. Также в бессоннице может быть виновата слишком высокая температура воздуха в спальне. Коробкова объяснила, что прохладный воздух влияет на выработку мелатонина – гормона сна.

Врач добавила, что спать днем, чтобы «добрать» отдыха, можно лишь тем, у кого нет сложностей с ночным сном. Помимо этого, врачи не рекомендуют устраивать продолжительный дневной сон. Максимум без вреда для здоровья днем можно проспать час, подчеркнула психиатр в эфире «Радио 1».