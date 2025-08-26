«Уже на этой неделе оздоровительные учреждения завершат свою работу и вывезут всех детей, так как 1 сентября им нужно идти в школу. Этим летом в той или иной мере оздоровились около 5 миллионов детей – это и загородный отдых, и пришкольный дневного пребывания. В этом году «Артек» отпраздновал столетие – это круглогодичный лагерь, равно как и «Орленок» и другие, которые будут продолжать работу. К сожалению, оздоровительный эффект не доведен до общественности, хотя я считаю, это надо сделать. Мы измеряем оздоровительный эффект прибавкой в росте, в весе, в мышечной силе», - отметил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что запрет на использование в школах мобильных телефонов следует распространить на детские оздоровительные лагеря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

