СМИ: Асад живёт в «Москва-Сити» и целыми днями играет в онлайн-игры

По данным издания, политик проводит часы за онлайн-играми. Экс-президент живет в трех квартирах в элитном доме с торговым центром внизу, который иногда посещает.

Также Асад часто бывает в загородном доме в Подмосковье. Безопасность жилья обеспечивает частное охранное предприятие. В общей сложности семья Асада владеет двумя десятками квартир в «Москва-Сити».

Ранее суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

