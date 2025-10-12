СМИ: Асад живёт в «Москва-Сити» и целыми днями играет в онлайн-игры
Свергнутый бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей живет в «Москва-Сити», сообщает Zeit.
По данным издания, политик проводит часы за онлайн-играми. Экс-президент живет в трех квартирах в элитном доме с торговым центром внизу, который иногда посещает.
Также Асад часто бывает в загородном доме в Подмосковье. Безопасность жилья обеспечивает частное охранное предприятие. В общей сложности семья Асада владеет двумя десятками квартир в «Москва-Сити».
Ранее суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru