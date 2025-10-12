ХАМАС начнет освобождать заложников 13 октября

Палестинское движение ХАМАС начнет освобождать заложников утром 13 октября, сообщает Agence France-Presse.

Израиль утвердил план возвращения всех заложников из Газы

Агентство сослалось на высокопоставленного представителя ХАМАС. Международный комитет Красного Креста будет присутствовать на процессе передачи всех заложников.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о консенсусе по большинству положений плана по сектору Газа, отметив при этом, что часть из них все еще нуждается в доработке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры