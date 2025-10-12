ХАМАС начнет освобождать заложников 13 октября
12 октября 202504:01
Палестинское движение ХАМАС начнет освобождать заложников утром 13 октября, сообщает Agence France-Presse.
Агентство сослалось на высокопоставленного представителя ХАМАС. Международный комитет Красного Креста будет присутствовать на процессе передачи всех заложников.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о консенсусе по большинству положений плана по сектору Газа, отметив при этом, что часть из них все еще нуждается в доработке.
