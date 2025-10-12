Путин: РФ является одним из главных поставщиков продуктов в мире

Россия обеспечивает продовольствием не только себя, но и является одним из главных его поставщиков на мировой рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.

В России собрали 121 млн тонн зерновых

По его словам, зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. Напряженный и ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса пользуется в РФ особым уважением и почетом. Российский лидер также выделил достижения агропромышленного комплекса, назвав их предметом национальной гордости.

Путин указал, что в 2024 году в стране были собраны рекордные урожаи риса и масличных культур, а урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Кроме того, производство скота и птицы обновило максимальные значения.

Ранее стало известно, что сокращение урожая сахарной свеклы объяснили неправильным менеджментом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

