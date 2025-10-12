В Госдуме заявили, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет
12 октября 202502:34
Пенсионеры России смогут продолжать получать выплаты наличными или на банковскую карту, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, обязательный перевод пенсий в цифровой рубль не планируется. Депутат указал, что на фоне домыслов пожилые люди «верят всему тому, что они слышат по телевизору».
«Их нужно успокоить, все будет нормально», — сказал Нилов.
Ранее в России субсидии впервые выплатили цифровыми рублями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп и Зеленский обсуждали возможные поставки Tomahawk
- В Госдуме заявили, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет
- Путин: РФ является одним из главных поставщиков продуктов в мире
- В Госдуме заявили, что новое оружие, о котором говорил Путин, может быть мощнее «Орешника»
- СМИ: Асад живёт в «Москва-Сити» и целыми днями играет в онлайн-игры
- СМИ: На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои
- Леди Гага снимется в сиквеле «Дьявол носит Prada»
- Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
- Кинчев представил сольную песню
- В Мексике более 30 человек погибли при наводнениях
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru