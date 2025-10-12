В Госдуме заявили, что обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не будет

Пенсионеры России смогут продолжать получать выплаты наличными или на банковскую карту, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Аксаков: Цифровой рубль эффективен и быстр, как оплата картой

По его словам, обязательный перевод пенсий в цифровой рубль не планируется. Депутат указал, что на фоне домыслов пожилые люди «верят всему тому, что они слышат по телевизору».

«Их нужно успокоить, все будет нормально», — сказал Нилов.

Ранее в России субсидии впервые выплатили цифровыми рублями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПенсионерыПенсияЦифровой рубль

Горячие новости

Все новости

партнеры