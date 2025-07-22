Лагерь в Челябинской области экстренно закрыли из-за массового заболевания детей

Детский лагерь «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Челябинской области досрочно завершает третью смену из-за вспышки заболевания среди отдыхающих. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на родители детей, находящихся в лагере.

По словам одной из матерей, руководство лагеря 22 июля экстренно проинформировало родителей о закрытии смены через специально созданный чат. Отмечалось, что решение связано с «большим количеством заболевших». Заболевание не уточняется, подробности о состоянии детей не раскрываются.

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Родителей попросили по возможности самостоятельно забрать детей. Остальных пообещали вывезти на автобусах 23 июля. Смена началась 17 июля, а первые сообщения о недомогании появились, как утверждают участники родительского чата, еще в выходные. По неподтвержденным данным, число заболевших превышает 50 человек. Некоторые родители предполагают, что речь может идти о пищевом отравлении или менингите.

Лагерь «Аленушка» относится к социальной инфраструктуре Южно-Уральской железной дороги, однако путевки в него доступны и для посторонних. Стоимость смены в 2025 году составляет около 70 тысяч рублей. Родители уже начали обсуждать вопрос возврата средств за прерванный отдых, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Челябинская ОбластьДетский Лагерь

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