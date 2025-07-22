Лагерь в Челябинской области экстренно закрыли из-за массового заболевания детей
Детский лагерь «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Челябинской области досрочно завершает третью смену из-за вспышки заболевания среди отдыхающих. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на родители детей, находящихся в лагере.
По словам одной из матерей, руководство лагеря 22 июля экстренно проинформировало родителей о закрытии смены через специально созданный чат. Отмечалось, что решение связано с «большим количеством заболевших». Заболевание не уточняется, подробности о состоянии детей не раскрываются.
Родителей попросили по возможности самостоятельно забрать детей. Остальных пообещали вывезти на автобусах 23 июля. Смена началась 17 июля, а первые сообщения о недомогании появились, как утверждают участники родительского чата, еще в выходные. По неподтвержденным данным, число заболевших превышает 50 человек. Некоторые родители предполагают, что речь может идти о пищевом отравлении или менингите.
Лагерь «Аленушка» относится к социальной инфраструктуре Южно-Уральской железной дороги, однако путевки в него доступны и для посторонних. Стоимость смены в 2025 году составляет около 70 тысяч рублей. Родители уже начали обсуждать вопрос возврата средств за прерванный отдых, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Король рока!»: Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
- Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах
- Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет
- Блогеру и бойцу поп-ММА Корнею Тарасову удалили глаз после конфликта с девушкой
- «Сложная судьба»: Автоэксперт оценил рыночные перспективы нового «Москвича»
- Картаполов объяснил призыв в течение года разгрузкой военкоматов
- Лагерь в Челябинской области экстренно закрыли из-за массового заболевания детей
- Сложно, но можно: Что поможет текстильной промышленности в России
- При ударе дрона в Белгородской области ранен местный житель
- Трамп призвал наказать причастных к сговору на выборах 2016 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru