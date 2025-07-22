Лагерь в Челябинской области экстренно закрыли из-за массового заболевания детей

Детский лагерь «Аленушка» на озере Большой Еланчик в Челябинской области досрочно завершает третью смену из-за вспышки заболевания среди отдыхающих. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на родители детей, находящихся в лагере.

По словам одной из матерей, руководство лагеря 22 июля экстренно проинформировало родителей о закрытии смены через специально созданный чат. Отмечалось, что решение связано с «большим количеством заболевших». Заболевание не уточняется, подробности о состоянии детей не раскрываются.