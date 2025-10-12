В Госдуме заявили, что новое оружие, о котором говорил Путин, может быть мощнее «Орешника»

Новый вид российского оружия, разработку которого анонсировал глава государства Владимир Путин, может превзойти по мощности ракетный комплекс «Орешник», сообщил NEWS.ru депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Картаполов ответил на вопрос о новом оружии России

По его словам, оно будет способно поразить командные пункты Североатлантического альянса в любой точке мира. Парламентарий указал, что данное оружие будет стратегического назначения.

Ранее президент отметил, что испытания этого оружия проходят успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:Российская АрмияОружие

Горячие новости

Все новости

партнеры