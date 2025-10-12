В Госдуме заявили, что новое оружие, о котором говорил Путин, может быть мощнее «Орешника»
12 октября 202501:42
Новый вид российского оружия, разработку которого анонсировал глава государства Владимир Путин, может превзойти по мощности ракетный комплекс «Орешник», сообщил NEWS.ru депутат Государственной думы Андрей Колесник.
По его словам, оно будет способно поразить командные пункты Североатлантического альянса в любой точке мира. Парламентарий указал, что данное оружие будет стратегического назначения.
Ранее президент отметил, что испытания этого оружия проходят успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
