В Госдуме заявили, что новое оружие, о котором говорил Путин, может быть мощнее «Орешника»

Российские военные ликвидировали в Харьковской области один из центров принятия решений ВСУ Модернизация инфраструктуры поможет остановить рост тарифов ЖКХ Победителем конкурса игрового кино IX Международного кинофестиваля «Евразийский мост» стала лента из Черногории «Оплот стойкости» Первый снег в Москве, по мнению синоптиков, стоит ждать 14–15 октября