Продлена лотерея среди вакцинированных от коронавируса

Постановление подписал глава кабмина России Михаил Мишустин. «Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до двух тысяч человек», — сказано в документе.

Напомним, программа поощрения для сделавших прививку стартовала 1 сентября и должна была завершиться 1 декабря.

