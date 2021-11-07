Продлена лотерея среди вакцинированных от коронавируса

Розыгрыши призов среди вакцинированных от коронавируса россиян продлили до 31 декабря 2021 года, следует из документа на официальном интернет портале правовой информации.

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Постановление подписал глава кабмина России Михаил Мишустин. «Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до двух тысяч человек», — сказано в документе.

Напомним, программа поощрения для сделавших прививку стартовала 1 сентября и должна была завершиться 1 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаЛотерея
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