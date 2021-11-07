Продлена лотерея среди вакцинированных от коронавируса
Розыгрыши призов среди вакцинированных от коронавируса россиян продлили до 31 декабря 2021 года, следует из документа на официальном интернет портале правовой информации.
Постановление подписал глава кабмина России Михаил Мишустин. «Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до двух тысяч человек», — сказано в документе.
Напомним, программа поощрения для сделавших прививку стартовала 1 сентября и должна была завершиться 1 декабря.
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