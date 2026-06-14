Путин поздравил режиссера Сокурова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста РФ Александра Сокурова с юбилеем. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
14 июня 2026 года Сокурову исполняется 75 лет.
Путин отметил преданное отношение режиссера к искусству и вклад в воспитание молодых талантов. Президент также заявил, что Сокуров по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа.
«Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск», - сказал глава государства, пожелав режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Ранее Александр Сокуров в интервью НСН рассказал о серьезном противодействии показу его фильма на ММКФ, усомнившись, что позиция режиссера Никиты Михалкова откроет «зеленый свет» показу его картин в стране.
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