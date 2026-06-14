В Смоленской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина
Минувшей ночью в Смоленской области в результате атаки ВСУ в городе Вязьма пострадала пожилая женщина. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.
Он рассказал, что от падения обломков украинского дрона загорелся частный жилой дом. Политик уточнил, что пенсионерка была госпитализирована. Отмечается, что ее состояние оценивается как стабильное, врачи оказывают женщине всю необходимую помощь.
Анохин добавил, что возгорание было локализовано, на месте происшествия работают спасатели и сотрудники оперативных служб.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 14 июня российские силы ПВО сбили почти 250 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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