В Смоленской области при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина

Он рассказал, что от падения обломков украинского дрона загорелся частный жилой дом. Политик уточнил, что пенсионерка была госпитализирована. Отмечается, что ее состояние оценивается как стабильное, врачи оказывают женщине всю необходимую помощь.

Анохин добавил, что возгорание было локализовано, на месте происшествия работают спасатели и сотрудники оперативных служб.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 14 июня российские силы ПВО сбили почти 250 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».