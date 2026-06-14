В проливе Ла-Манш Британия задержала нефтяной танкер Smyrto

Согласно информации с портала для отслеживания судов Vesselfinder, последним портом захода танкера была Усть-Луга. При этом в настоящий момент судно, шедшее под флагом Камеруна, стоит на якоре к югу от города Уэймут.

Сообщалось, что операция по задержанию танкера длилась шесть часов в территориальных водах королевства при поддержке с воздуха и моря. В ней также приняла участие Франция. Известно, что танкер доставят к якорной стоянке на юге Англии.

Ранее в МИД Китая раскритиковали планы ЕС по задержанию танкеров с нефтью России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».