От квартиры до машины. Кому везет в лотерее с властями?
Лотерея как способ поощрения за вакцинацию или участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму становится трендом.
«Привейся и получи плюшки от государства» в виде солидных денежных сумм и даже квартир. «Голосуй онлайн и стань миллионером» или обладателем заветных квадратных метров. Похоже, в борьбе за здоровье нации и голоса избирателей хороши все средства.
Итак, определены первые 500 победителей лотереи, которую правительство проводит для вакцинировавшихся от ковида граждан. Каждый получит по 100 тысяч рублей. Номера победивших сертификатов представлены на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».
Информация о призе будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг, а пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше. Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября 2021 года.
Это общенациональный розыгрыш, Москва как столица предлагает своим жителям дополнительную программу поощрения за вакцинацию. Акция «Миллион призов» рассчитана на пенсионеров. Граждане, сделавшие прививку, могут получить подарочную карту номиналом 1 000 баллов, что эквивалентно 1 000 рублей, или промокод на ту же сумму.
Также летом каждую неделю среди москвичей разыгрывали 5 машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 миллион рублей. И претендовать на приз могли только вакцинированные первый раз, выбрать модель или комплектацию автомобиля по условиям розыгрыша было нельзя. Радуйся тому, что дали.
По пути поощрения за вакцинацию идет и Грузия, в стране в общей сложности планируют раздать 900 тысяч долларов. Минимальное поощрение - 50 лари, максимальное - 10 тысяч лари.
И сегодня, в преддверии выборов, государство прикладывает максимум усилий, чтобы люди голосовали онлайн. В Москве обещают однокомнатную квартиру, машину и призовые баллы (их можно обменять на разные товары и услуги).
Риелтеры считают, что такая жилплощадь ликвидна на московском рынке и в случае необходимости победители розыгрыша смогут её выгодно продать.
«Цена такой недвижимости может расти. Сейчас, например, она может стоить от 10 миллионов до 20 миллионов рублей», - отметил в интервью НСН риелтор Дмитрий Ростиславцев.
Отчего-то вспомнилось время советское, дефицитное. В Москве можно было купить и колбасу, и сыр, и творог в магазине, а в провинции - эти продукты «выкидывали» редко, но всегда можно было отовариться на избирательных участках. И шли молодые мамы и папы пораньше, чтобы отдать свой голос и купить сырок, творожок или сгущенку своим чадам.
Лотерея – вещь увлекательная: вроде бы вложений никаких, а бонусы – огромные. Но, как показывает практика, везет всё чаще счастливчикам, которые не ждали-не гадали, а разбогатели. Редко, кто выигрывает целенаправленно, обычно сценарий такой: шел мимо стойки с билетами и купил билетик, зашел на почту за посылками и решил на сдачу и лотерейку прихватить.
И, увы, редко, кто умеет своими внезапно свалившимися деньгами правильно распорядиться. Покупают обычно всякую сиюминутную ерунду, устраивают огромные вечеринки, дарят близким и далёким сумасшедшие суммы и в итоге остаются ни с чем через очень быстрое время. Ибо золотое правило гласит: что легко досталось, то легко и уйдет.
Впрочем, есть и другие примеры: выигравший полмиллиарда рублей в другой государственной лотерее строитель с Сахалина рассказал, что потратит деньги на детей и внуков, а также - на благотворительность.
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