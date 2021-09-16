От квартиры до машины. Кому везет в лотерее с властями?

Это общенациональный розыгрыш, Москва как столица предлагает своим жителям дополнительную программу поощрения за вакцинацию. Акция «Миллион призов» рассчитана на пенсионеров. Граждане, сделавшие прививку, могут получить подарочную карту номиналом 1 000 баллов, что эквивалентно 1 000 рублей, или промокод на ту же сумму.

Также летом каждую неделю среди москвичей разыгрывали 5 машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 миллион рублей. И претендовать на приз могли только вакцинированные первый раз, выбрать модель или комплектацию автомобиля по условиям розыгрыша было нельзя. Радуйся тому, что дали.

По пути поощрения за вакцинацию идет и Грузия, в стране в общей сложности планируют раздать 900 тысяч долларов. Минимальное поощрение - 50 лари, максимальное - 10 тысяч лари.

И сегодня, в преддверии выборов, государство прикладывает максимум усилий, чтобы люди голосовали онлайн. В Москве обещают однокомнатную квартиру, машину и призовые баллы (их можно обменять на разные товары и услуги).

Риелтеры считают, что такая жилплощадь ликвидна на московском рынке и в случае необходимости победители розыгрыша смогут её выгодно продать.

«Цена такой недвижимости может расти. Сейчас, например, она может стоить от 10 миллионов до 20 миллионов рублей», - отметил в интервью НСН риелтор Дмитрий Ростиславцев.

Отчего-то вспомнилось время советское, дефицитное. В Москве можно было купить и колбасу, и сыр, и творог в магазине, а в провинции - эти продукты «выкидывали» редко, но всегда можно было отовариться на избирательных участках. И шли молодые мамы и папы пораньше, чтобы отдать свой голос и купить сырок, творожок или сгущенку своим чадам.

Лотерея – вещь увлекательная: вроде бы вложений никаких, а бонусы – огромные. Но, как показывает практика, везет всё чаще счастливчикам, которые не ждали-не гадали, а разбогатели. Редко, кто выигрывает целенаправленно, обычно сценарий такой: шел мимо стойки с билетами и купил билетик, зашел на почту за посылками и решил на сдачу и лотерейку прихватить.

И, увы, редко, кто умеет своими внезапно свалившимися деньгами правильно распорядиться. Покупают обычно всякую сиюминутную ерунду, устраивают огромные вечеринки, дарят близким и далёким сумасшедшие суммы и в итоге остаются ни с чем через очень быстрое время. Ибо золотое правило гласит: что легко досталось, то легко и уйдет.

Впрочем, есть и другие примеры: выигравший полмиллиарда рублей в другой государственной лотерее строитель с Сахалина рассказал, что потратит деньги на детей и внуков, а также - на благотворительность.

