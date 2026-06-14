Сборная Шотландии обыграла Гаити в матче на ЧМ-2026
Сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу ФИФА-2026. Об этом свидетельствуют данные турнирной таблицы.
Игра команд группы C состоялась в Фоксборо в американском штате Массачусетс и завершилась со счетом 1:0. Гол забил игрок шотландской сборной Джон Макгинн. Теперь нацкоманда Шотландии лидирует в турнирной таблице группы.
Это стало триумфальным возвращением шотландской сборной на ЧМ по футболу спустя почти 30 лет. В предыдущий раз команда приезжала на мундиаль лишь в 1998 году.
В следующем туре на ЧМ-2026 Шотландия сыграет против сборной Марокко. Игра состоится 19 июня. В тот же день сборная Гаити встретится с командой Бразилии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сборная Турции по футболу проиграла команде Австралии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 со счетом 0:2.
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