Сборная Шотландии обыграла Гаити в матче на ЧМ-2026

Игра команд группы C состоялась в Фоксборо в американском штате Массачусетс и завершилась со счетом 1:0. Гол забил игрок шотландской сборной Джон Макгинн. Теперь нацкоманда Шотландии лидирует в турнирной таблице группы.

Это стало триумфальным возвращением шотландской сборной на ЧМ по футболу спустя почти 30 лет. В предыдущий раз команда приезжала на мундиаль лишь в 1998 году.

В следующем туре на ЧМ-2026 Шотландия сыграет против сборной Марокко. Игра состоится 19 июня. В тот же день сборная Гаити встретится с командой Бразилии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сборная Турции по футболу проиграла команде Австралии в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 со счетом 0:2.