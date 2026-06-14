В Одинцове завели уголовное дело после ДТП с 3 погибшими
В Подмосковье в Одинцове завели уголовное дело после ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
Она рассказала, что следователи Следственного управления УМВД РФ по Одинцовскому городскому округу завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
13 июня в Подмосковье на 3-м км автодороги Кубинка - Наро-Фоминск произошла авария с участием машин Renault и BMW, от удара последняя загорелась. Изначально сообщалось об одном погибшем в результате ДТП, потом о двух, но позже их количество увеличилось до трех. Еще около 20 человек пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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