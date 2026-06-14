Впервые с 2015 года Франция вошла в ТОП-5 поставщиков вина в РФ

Франция впервые с 2015 года вернулась в ТОП-5 основных поставщиков вина в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Страна по итогам первого квартала вытеснила с пятого места Португалию. Франция отправила в РФ вина на $10,6 млн, что в 14,4 раза больше, чем $732 тысячи в январе-марте 2025 года.

Согласно информации источника, в январе-марте 2026 года крупнейшим поставщиком вина в РФ осталась Италия. Экспорт из этой страны достиг $52,9 млн, за год увеличившись на две трети. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале 2025-го, попали Грузия с экспортом в $32,7 млн (+18,4%) и Латвия — $25,7 млн (+1,1%).