Впервые с 2015 года Франция вошла в ТОП-5 поставщиков вина в РФ
Франция впервые с 2015 года вернулась в ТОП-5 основных поставщиков вина в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
Страна по итогам первого квартала вытеснила с пятого места Португалию. Франция отправила в РФ вина на $10,6 млн, что в 14,4 раза больше, чем $732 тысячи в январе-марте 2025 года.
Согласно информации источника, в январе-марте 2026 года крупнейшим поставщиком вина в РФ осталась Италия. Экспорт из этой страны достиг $52,9 млн, за год увеличившись на две трети. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале 2025-го, попали Грузия с экспортом в $32,7 млн (+18,4%) и Латвия — $25,7 млн (+1,1%).
Известно, что четвертое место в списке поставщиков вина в РФ вновь заняла Польша, отправив в первом квартале текущего года в Россию вдвое больше продукции, чем за такой же период прошлого года — почти $18,8 млн.
Замкнула десятку поставщиков вина в РФ Южная Африка. Поставки продукции из ЮАР взлетели в 4,4 раза — до $2,1 млн с $481,1 тысячи.
Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в интервью НСН рассказал, что современный российский потребитель крепкого алкоголя готов к экспериментам, и молочная водка на основе рецепта бурятского напитка дарасун имеет высокие маркетинговые перспективы, однако у слабоалкогольного варианта продукции могут возникнуть сложности.
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