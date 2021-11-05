В России продлили розыгрыш денежных призов среди привившихся от COVID-19
Розыгрыш денежных призов среди россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, продлят до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Программа поощрения для сделавших прививку стартовала 1 сентября и должна была завершиться 1 декабря, отмечает RT. Однако кабмин принял решение продлить сроки розыгрыша до 31 декабря.
«Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек», — подчеркнули в правительстве.
Между тем в районе Лазо Хабаровского края стартовала лотерея для местных жителей, вакцинировавшихся от COVID-19 с 1 по 30 ноября. В числе призов — три тонны угля, микроволновая печь, платные медицинские услуги и абонемент в тренажерный зал, пишет «Свободная пресса».
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