В России продлили розыгрыш денежных призов среди привившихся от COVID-19

Розыгрыш денежных призов среди россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, продлят до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Минздрав рассказал о выплатах победителям розыгрыша среди привитых от COVID-19

Программа поощрения для сделавших прививку стартовала 1 сентября и должна была завершиться 1 декабря, отмечает RT. Однако кабмин принял решение продлить сроки розыгрыша до 31 декабря.

«Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек», — подчеркнули в правительстве.

Между тем в районе Лазо Хабаровского края стартовала лотерея для местных жителей, вакцинировавшихся от COVID-19 с 1 по 30 ноября. В числе призов — три тонны угля, микроволновая печь, платные медицинские услуги и абонемент в тренажерный зал, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусПравительство России
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