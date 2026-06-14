В Тульской области обломки БПЛА ВСУ упали на территорию промпредприятия
В Тульской области в городе Новомосковск обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию промпредприятия. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава региона Дмитрий Миляев.
«Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется», - рассказал политик.
Он уточнил, что в правительстве области развернута работа оперативного штаба.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки ВСУ в городе Вязьма пострадала пенсионерка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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