В Тульской области обломки БПЛА ВСУ упали на территорию промпредприятия

В Тульской области в городе Новомосковск обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию промпредприятия. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава региона Дмитрий Миляев.

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«Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется», - рассказал политик.

Он уточнил, что в правительстве области развернута работа оперативного штаба.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате атаки ВСУ в городе Вязьма пострадала пенсионерка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:ГубернаторВСУБеспилотникиТульская Область

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