Лукашенко поздравил Трампа с 80-летием
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил американского лидера Дональда Трампа с юбилеем. Об этом говорится на сайте главы Белоруссии.
14 июня 2026 года Трампу исполняется 80 лет. При этом текст поздравления американского коллеги Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии не раскрыла.
Перед своим юбилеем Дональд Трамп на своей странице в одной из соцсетей разметил фото, на котором он угрожает врагам секретным средством поражения под названием «дискомбомбулятор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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