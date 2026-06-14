Лукашенко поздравил Трампа с 80-летием

14 июня 2026 года Трампу исполняется 80 лет. При этом текст поздравления американского коллеги Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии не раскрыла.

Перед своим юбилеем Дональд Трамп на своей странице в одной из соцсетей разметил фото, на котором он угрожает врагам секретным средством поражения под названием «дискомбомбулятор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».