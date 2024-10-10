Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» выросли в несколько раз

Так, за последние 8 месяцев было продано 829,9 тысяч упаковок на сумму 4,9 млрд руб, тогда как за аналогичный период в прошлом году - 206,8 тысяч упаковок на 2,1 млрд руб.

Оригинальное лекарство с МНН семаглутид — «Оземпик» принадлежит фармкомпании Novo Nordisk из Дании. Однако в марте 2023 года компания заявила, что прекратит поставки в РФ. На фоне этой ситуации российские компании стали активно выпускать аналоги препарата. Препарат назначается для лечения диабета, однако многие стали его использовать как средство для похудения.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева на пресс-конференции в НСН рассказала, что в России есть русский аналог «Оземпика» «Квинсента», который «вызывает восторг».

