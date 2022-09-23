Продажа антидепрессантов в России выросла

В России увеличились продажи антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков. С 15 августа по 11 сентября спрос на подобные препараты вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как пишут «Известия», за это время куплено более 2,5 млн упаковок на сумму почти в полтора млрд рублей.

По информации аналитиков, самыми востребованными оказались безрецептурный «Афобазол», а также «Ципралекс» и «Грандаксин», отпускаемые в аптеках по рецепту. Как рассказала изданию глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, увеличение спроса на успокоительные и антидепрессанты наблюдается в стране с конца февраля. Эксперт полагает, что это связано с повышенным уровнем тревожность, который вызван геополитической и экономической ситуацией.

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При этом медики напоминают о традиционной сезонности повышенного спроса на эти группы препаратов. Фармацевты, в свою очередь, подчёркивают, что дефицита успокоительных средств в аптеках нет.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал в пресс-центре НСН о том, что Государство не контролирует стоимость медицинских изделий и медтехники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АптекиДепрессияЛекарства
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