Продажа антидепрессантов в России выросла
В России увеличились продажи антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков. С 15 августа по 11 сентября спрос на подобные препараты вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как пишут «Известия», за это время куплено более 2,5 млн упаковок на сумму почти в полтора млрд рублей.
По информации аналитиков, самыми востребованными оказались безрецептурный «Афобазол», а также «Ципралекс» и «Грандаксин», отпускаемые в аптеках по рецепту. Как рассказала изданию глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, увеличение спроса на успокоительные и антидепрессанты наблюдается в стране с конца февраля. Эксперт полагает, что это связано с повышенным уровнем тревожность, который вызван геополитической и экономической ситуацией.
При этом медики напоминают о традиционной сезонности повышенного спроса на эти группы препаратов. Фармацевты, в свою очередь, подчёркивают, что дефицита успокоительных средств в аптеках нет.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал в пресс-центре НСН о том, что Государство не контролирует стоимость медицинских изделий и медтехники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Новый опасный для людей коронавирус нашли у летучих мышей из России
- 73 человека погибли в результате крушения лодки у берегов Сирии
- В Минобороны Украины назвали число погибших украинских военных
- Суд взыскал с Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей за неоплату ЖКУ
- Роспотребнадзор: удалось избежать распространения оспы обезьян в РФ
- Медведев обсудил расширение поставок оружия в войска
- Депутаты предложили провести «культурную мобилизацию»
- Радио JAZZ отныне в Туапсе
- Глава ВГА Запорожской области заявил о прорыве украинских диверсантов в районе Полог
- Эрдоган заявил, что Медведчук отправился в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru