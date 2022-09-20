«Зарядка, завтрак и свет»: «Совам» дали советы по перестройке в «жаворонков»
«Совы», которые живут годами не в своем распорядке дня, начинают быть более предрасположенными к различным болезням, отметила в эфире НСН терапевт София Черкасова.
Чтобы людям «совам» перестроиться на режим «жаворонков», необходимо делать зарядку, не пренебрегать завтраком и включать утром свет, так как он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться, рассказала член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне исследователи из Университета Рутгерса (США) выяснили, что у тех, кто позже ложится и позже просыпается («совы» - прим. НСН), снижается способность использовать жир для получения энергии, что повышает вероятность развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. У «жаворонков», как правило, организм активнее расходует жир и риск развития таких заболеваний у них меньше. Результаты такого эксперимента опубликованы в журнале Experimental Physiology. София Черкасова дала несколько советов «совам» для перестройки своего режима.
«Прежде всего, необходимо начать спать по режиму, хотя бы несколько дней. Далее человек начинает на 15 минут в день вставать пораньше с равным таким шагом. Помогать этой перестройке можно с помощью приема препарата «Мелатонин». Он продается без рецепта в аптеках и создан для того, чтобы помогать людям перестраивать ритмы при проблемах с режимом: после перелетов, при сменном графике работы. Кроме того, «совам», которые захотят переучиться в «жаворонков», рекомендуется делать три вещи утром. Перове – это включать яркий свет, потому что он подавляет выработку мелатонина и помогает быстрее взбодриться. Второе – это выполнять физическую нагрузку, зарядку, чтобы включить систему бодрствования. И третье – стараться не пренебрегать завтраком», - сказала Черкасова.
По ее словам, окончательно изменить хронотип человека нельзя. Однако, указала Черкасова, настоящие «совы» составляют не более 3-5% населения.
«Изменить хронотип окончательно нельзя. Но нужно понимать, что истинных «сов» на самом деле не более 3-5% населения. Многие люди говорят о себе, что они «совы», но это те люди, которые просто не прочь подольше поспать. Обычно это представители промежуточного хронотипа, которые при небольших усилиях могут вернуться к распорядку «жаворонка» или к любому другому нейтральному расписанию. Если же человек «сова», то ему в принципе возможно сдвинуть свое время пробуждения и засыпания на пораньше, буквально в пределах двух-трех часов. Но если «сова» ярко выраженная: ложится в пять ночи, встает в час-два дня, ей будет крайне сложно перестроиться на совсем ранний режим», - отметила терапевт.
Кроме того, член Российского общества сомнологов отметила, что проблемы со здоровьем у «сов» возникают из-за того, что они вынуждены жить не в своем графике, так как рабочий день почти всегда построен исходя из интересов «жаворонков».
«В предыдущих исследованиях было не раз установлено, что люди «совы» имеют более слабое здоровье. Ранее было установлено, что у них чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, депрессия и зависимости от психоактивных веществ: курение, употребление алкоголя и так далее. Однако большинство исследователей связывали это не с какими-нибудь биологическими особенностями людей, а с тем, что многие «совы» вынуждены жить по законам «жаворонков», так как рабочий день построен исходя из интересов представителей раннего хронотипа. Получается, что «совы», которые живут годами не в своем распорядке дня, начинают быть более предрасположенными к различным болезням», - резюмировала Черкасова.
Так, профессор Стивен Малин из Университета Рутгерса отмечал, что различия в жировом обмене между «жаворонками» и «совами» показывают, что циркадные ритмы могут влиять на то, как организм использует инсулин, который имеет очень большое значение для здоровья.
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