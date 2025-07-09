Аптеки ждут проверок из-за европейских капель для глаз, вызывающих слепоту
Выявление некачественных препаратов в Европе может стать поводом для проверки в России, в случае обнаружения несоответствия стандартам качества реализацию препарата прекратят, сказала НСН Елена Неволина.
В качестве препаратов, реализуемых в российских аптеках, сомневаться не стоит, однако обнаружение опасных лекарств в Европе может стать поводом для проверки в России. Об этом НСН заявила исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.
Глазные капли Zaditen массово отзывают из аптек Европы, предупреждение вынесло Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Великобритания). Сообщается, что лекарство вызывает слепоту. Одна из партий средства от сезонной аллергии могла быть загрязнена на этапе производства. Это может вызвать воспаление век, роговицы, конъюнктивит, а в тяжелых случаях —полную потерю зрения. Между тем в России препарат по-прежнему в продаже, и в аптеках, и на маркетплейсах. Неволина пояснила, почему препарат продается в России.
«Чтобы отозвать товар из аптек, необходимо получить распоряжение Росздравнадзора, который занимается вводом лекарств в гражданский оборот и их отзывом. Федеральным государственным бюджетным учреждением, отвечающим за контроль качества, может быть выборочно проверено качество, выявление в Европе некачественных препаратов может стать поводом для проверки. Если будет выявлено несоответствие, то тут же приостанавливается реализация. Что касается Европы, то там могла быть другая партия, могли продаваться контрафактные лекарства. В качестве лекарств, которые продаются в российских аптеках, можно быть уверенным, в аптеках некачественного товара быть не может. Так что пока переживать не стоит», — сказала Неволина.
Ранее ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник заявил, что Россия потеряла из-за санкций около двух тысяч наименований лекарственных препаратов, значительная часть приходится на препараты для онкологических пациентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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