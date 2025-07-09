В качестве препаратов, реализуемых в российских аптеках, сомневаться не стоит, однако обнаружение опасных лекарств в Европе может стать поводом для проверки в России. Об этом НСН заявила исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

Глазные капли Zaditen массово отзывают из аптек Европы, предупреждение вынесло Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Великобритания). Сообщается, что лекарство вызывает слепоту. Одна из партий средства от сезонной аллергии могла быть загрязнена на этапе производства. Это может вызвать воспаление век, роговицы, конъюнктивит, а в тяжелых случаях —полную потерю зрения. Между тем в России препарат по-прежнему в продаже, и в аптеках, и на маркетплейсах. Неволина пояснила, почему препарат продается в России.