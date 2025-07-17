СМИ: США помешали увольнению главы разведки Украины Буданова
Президент Украины Владимир Зеленский не смог отстранить от должности начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за давления со стороны США. Об этом сообщает британское издание The Spectator со ссылкой на действующего европейского дипломата.
По словам источника издания, глава украинского государства неоднократно предпринимал попытки уволить Буданова, причиной которых называлась его стремительно растущая популярность.
Однако, как утверждает The Spectator, увольнение было заблокировано при содействии посольства США в Киеве, что позволило одному из наиболее популярных украинских военных остаться на посту.
По результатам опроса, проведенного в мае социологической службой New Image Marketing Group, Кирилл Буданов вошел в тройку лидеров по уровню общественного доверия. Согласно исследованию, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному доверяли 70% опрошенных, Буданову — 65%. Президент Владимир Зеленский занял третье место с показателем 58%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru