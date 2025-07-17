Президент Украины Владимир Зеленский не смог отстранить от должности начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за давления со стороны США. Об этом сообщает британское издание The Spectator со ссылкой на действующего европейского дипломата.

По словам источника издания, глава украинского государства неоднократно предпринимал попытки уволить Буданова, причиной которых называлась его стремительно растущая популярность.