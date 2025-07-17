ПВО сбила 13 дронов над регионами за три часа Генерала Шестерова приговорили к шести годам колонии по делу о хищении из «Патриота» Telegram начал регистрацию представительства в РФ по закону о «приземлении» Основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову объявили в розыск «Союзмультфильм» покажет коллекцию фильмов о цирке на «Карандаш-фесте»