На Урале арестовали двух подростков за поджог объекта связи в интересах Украины
Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту поджога объекта связи в интересах Украины. К совершению диверсии, по версии следствия, причастны двое несовершеннолетних, 2007 и 2009 годов рождения. Подозреваемые арестованы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, один из подростков вступил в переписку с неустановленным лицом в мессенджере и, действуя за денежное вознаграждение, согласился совершить поджог базовой станции сотовой связи в Златоусте. К исполнению преступления он привлек своего двоюродного брата.
Инцидент произошел 15 июля в поселке Чапаевский. Подростки, используя легко воспламеняющуюся жидкость, подожгли электрооборудование на объекте связи одного из мобильных операторов. После совершения поджога один из фигурантов отчитался о выполнении задания, после чего оба были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.
Как уточнили в СК, подросткам предъявлено обвинение по пункту «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru