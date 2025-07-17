Ратников оценил ущерб Tomorrowland от сгоревшей сцены в миллион евро
Каждая сцена фестиваля уникальна, а такого фестиваля, как Tomorrowland, втройне уникальна, поэтому ущерб от пожара колоссальный, однако организаторов должна спасти страховка, заявил НСН Эдуард Ратников.
Tomorrowland – культовый фестиваль, у него очень преданные фанаты, поэтому они с пониманием отнесутся к отмене или переносу мероприятия, которое из-за пожара лишилось главной сцены стоимостью, вероятно, около миллиона евро. Об этом НСН рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
В результате сильного пожара сгорела главная сцена популярного музыкального фестиваля электронной музыки Tomorrowland в Бельгии, который был должен был начаться в пятницу, сообщило издание De Telegraaf. Огонь уничтожил скульптуры в виде огромных львов и замков, они должны были участвовать в шоу во время выступления артистов. Сами организаторы рассказали, что работы по созданию главной сцены велись больше года. Tomorrowland проходит в Бельгии уже 20 лет. Ратников заявил, что публика с пониманием отнесется к происшествию.
«Tomorrowland – это культовый фестиваль, его очень любят, публика лояльна, преданна. Естественно, они все поддержат, никто не отвернется, никто не будет жаловаться, ряды сплотятся. Тем более это случилось не по халатности, не по пренебрежению к публике, а по причине несчастья. Я думаю, что организаторы не будут иметь проблем со зрителями», - заявил он.
Помимо прочего, Ратников отметил, что такой инцидент, скорее всего, будет покрыт страховкой, и назвал примерную сумму ущерба.
«Каждая сцена фестиваля уникальна, а такого фестиваля, как Tomorrowland, вдвойне или втройне уникальна. Конечно же, потери колоссальны. Мне сейчас очень сложно точно оценить, потому что я не видел уровень разрушений. Но если сгорела главная сцена, то это может стоить от полумиллиона до миллиона евро. Но у Tomorrowland очень маститые и мощные промоутеры, плюс в Евросоюзе эта профессиональная деятельность регулируется. Думаю, все регламентировано страховками, там без них шагу никто не сделает. И это, безусловно, страховой случай», - подытожил он.
Ранее член оргсостава по техническому обеспечению «Интервидения» Дмитрий Яковлевский заявил НСН, что организаторы мероприятий сегодня используют все возможные ухищрения, чтобы обеспечить зрителям безопасность, поэтому непонятно, зачем нужны дополнительные ужесточения, которые подразумевает новый российский закон о безопасности массовых мероприятий.
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