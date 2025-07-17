Tomorrowland – культовый фестиваль, у него очень преданные фанаты, поэтому они с пониманием отнесутся к отмене или переносу мероприятия, которое из-за пожара лишилось главной сцены стоимостью, вероятно, около миллиона евро. Об этом НСН рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

В результате сильного пожара сгорела главная сцена популярного музыкального фестиваля электронной музыки Tomorrowland в Бельгии, который был должен был начаться в пятницу, сообщило издание De Telegraaf. Огонь уничтожил скульптуры в виде огромных львов и замков, они должны были участвовать в шоу во время выступления артистов. Сами организаторы рассказали, что работы по созданию главной сцены велись больше года. Tomorrowland проходит в Бельгии уже 20 лет. Ратников заявил, что публика с пониманием отнесется к происшествию.

«Tomorrowland – это культовый фестиваль, его очень любят, публика лояльна, преданна. Естественно, они все поддержат, никто не отвернется, никто не будет жаловаться, ряды сплотятся. Тем более это случилось не по халатности, не по пренебрежению к публике, а по причине несчастья. Я думаю, что организаторы не будут иметь проблем со зрителями», - заявил он.