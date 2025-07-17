На Кубани горит 30 гектаров пшеницы, причиной пожара мог стать поджог

На территории Кореновского района Краснодарского края вспыхнул масштабный пожар на сельскохозяйственных угодьях. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил 30 гектаров пшеничного поля и один гектар стерни в районе станицы Раздольной.

Возгорание было зафиксировано 17 июля в 16:37 мск. Сигнал поступил в дежурную часть пожарно-спасательной части Кореновского гарнизона. Очаги находятся на территории агропредприятия ООО «Золотой колос».

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К месту происшествия направлены силы и средства для тушения: задействованы четыре автоцистерны, три трактора и одна водовозная машина. Кроме непосредственного тушения проводится опашка — создание заградительных полос, препятствующих распространению огня.

В МЧС отметили, что, по предварительной версии, причиной возгорания стал поджог, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПоджогПожарКубань

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