Дроны атаковали восемь районов Белгородской области, повреждены дома

Украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в восьми приграничных районах Белгородской области, в результате чего были повреждены частные дома, техника, линии электропередачи и объекты хозяйственной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Шебекино FPV-дроны атаковали два предприятия, а в селе Первое Цепляево того же округа взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, повредило четыре единицы техники на территории сельхозпредприятия. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона повреждены кровля, фундамент и забор частного дома.