Дроны атаковали восемь районов Белгородской области, повреждены дома
Украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов в восьми приграничных районах Белгородской области, в результате чего были повреждены частные дома, техника, линии электропередачи и объекты хозяйственной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в Шебекино FPV-дроны атаковали два предприятия, а в селе Первое Цепляево того же округа взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, повредило четыре единицы техники на территории сельхозпредприятия. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона повреждены кровля, фундамент и забор частного дома.
В Грайворонском округе, в селе Глотово, осколками после взрыва беспилотника посечены заборы двух домов и перебита линия электропередачи. В Валуйском округе дрон атаковал легковой автомобиль в селе Двулучное, а в Кукуевке дрон сдетонировал на территории предприятия. В Белгородском районе в селе Нечаевка повреждено остекление в жилом доме, в селе Отрадное пострадали фасады двух корпусов агропредприятия. Также в селе Солохи атакован еще один частный дом.
Кроме того, по словам губернатора, село Грушевка Волоконовского района подверглось ударам FPV-дронов, в результате чего была повреждена линия электропередачи. Часть жителей временно осталась без электроснабжения, передает «Радиоточка НСН».
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