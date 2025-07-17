Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза чумы из Монголии в Россию

Роспотребнадзор заявил о минимальных рисках распространения чумы на территории России после регистрации случая подозрения на это заболевание в Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Случай был зафиксирован 11 июля в городе Улгий, расположенном в аймаке Баян-Улгий. По данным надзорного органа, заболевший употреблял в пищу мясо добытого серого сурка, что рассматривается как возможный источник заражения.