Путин присвоил звание Героя России посмертно участнику штурма Рейхстага

Инициатива о присвоении звания исходила от ветеранов и общественных организаций Ростовской области. С соответствующим предложением они обратились в апреле 2025 года.

30 апреля 1945 года советские войска начали штурм Рейхстага, завершившийся водружением Знамени Победы в ночь на 1 мая. Алексей Берест вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария стали символами этой исторической победы. Известный снимок с флагом на куполе Рейхстага был сделан фотографом Евгением Халдеем 2 мая, передает «Радиоточка НСН».

