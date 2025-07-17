Путин присвоил звание Героя России посмертно участнику штурма Рейхстага
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно Алексею Бересту — одному из участников водружения Знамени Победы над Рейхстагом в мае 1945 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, высокая государственная награда была присуждена за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в борьбе с нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны.
Инициатива о присвоении звания исходила от ветеранов и общественных организаций Ростовской области. С соответствующим предложением они обратились в апреле 2025 года.
30 апреля 1945 года советские войска начали штурм Рейхстага, завершившийся водружением Знамени Победы в ночь на 1 мая. Алексей Берест вместе с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария стали символами этой исторической победы. Известный снимок с флагом на куполе Рейхстага был сделан фотографом Евгением Халдеем 2 мая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru