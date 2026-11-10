Грушко: США будут консультироваться с ЕС по переговорам в Абу-Даби

Как отметил дипломат, европейцы не участвуют в процессе, однако «понятно», что и Соединенные Штаты и Украина будут консультироваться с ними.

«Но еще раз скажу, что линия Евросоюза, если взять совокупность всех факторов, она направлена на недопущение мирного регулирования и на максимальное затягивание конфликта», - подчеркнул Грушко.

Ранее в Кремле заявили, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби с участием России США и Украины пройдет без европейских представителей.

