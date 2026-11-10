Грушко: США будут консультироваться с ЕС по переговорам в Абу-Даби

США будут консультироваться со странами Европы по трехсторонним переговорам в Абу-Даби. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

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Как отметил дипломат, европейцы не участвуют в процессе, однако «понятно», что и Соединенные Штаты и Украина будут консультироваться с ними.

«Но еще раз скажу, что линия Евросоюза, если взять совокупность всех факторов, она направлена на недопущение мирного регулирования и на максимальное затягивание конфликта», - подчеркнул Грушко.

Ранее в Кремле заявили, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби с участием России США и Украины пройдет без европейских представителей.

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ФОТО: РИА Новости
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