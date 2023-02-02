Прирост COVID-19 в РФ за сутки впервые с октября превысил 9200 случаев

Прирост инфицирования коронавирусом за сутки в России превысил отметку в 9200 случаев - впервые с конца октября 2022 года. За последние 24 часа идентифицировано 9287 новых заражённых, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это почти на 800 случае больше по сравнению с предыдущим сутками.

За это время скончались 40 пациентов с COVID-19. В больницу попали 1058 больных - на 9,5% меньше, чем в предыдущий день. Число госпитализаций выросло в 35 субъектах федерации, сократилось - в 39.

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В российской столице за стуки зафиксировано 2925 новых случаев коронавируса у горожан – на 235 меньше к предыдущим 24 часам. Госпитализированы 133 человека. Умерли 12 пациентов.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии НСН выразил сомнение в необходимости вакцинации детей от COVID-19, поскольку сейчас циркулируют достаточно легкие штаммы.

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ФОТО: РИА Новости
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