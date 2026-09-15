ВС России освободили Ольховатку в Харьковской области

Армия России взяла под контроль село Ольховатка в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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Территорию освободила группировка войск «Север».

«Подразделения группировки... установили контроль над населенным пунктом Ольховатка», - отмечается в сообщении.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Шевченково и Широкое в Харьковской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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