ВС России освободили Ольховатку в Харьковской области
15 сентября 202611:20
Юлия Савченко
Армия России взяла под контроль село Ольховатка в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию освободила группировка войск «Север».
«Подразделения группировки... установили контроль над населенным пунктом Ольховатка», - отмечается в сообщении.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Шевченково и Широкое в Харьковской области, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ сообщили о наступлении великого топливного кризиса
- Как фармацевтические склады защищаются от атак БПЛА
- УЕФА определил, где пройдут финалы Лиги чемпионов 2028 и 2029 года
- «У самих мало!»: В России исключили поставки самолетов за рубеж
- Будет дефицит? К чему приведет контроль цен на все лекарства
- Эксперт назвала помогающие наладить сон продукты
- Россиянам объяснили перебои с поставками некоторых лекарств
- Захарова: Россия готовит открытие посольств в Гане, Того, на Коморах и в Либерии
- Проводка и сигаретка? Почему участки ИЖС горят чаще многоквартирных домов
- Лавров выразил уверенность, что на Украине начнут мобилизовывать женщин