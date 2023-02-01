«Легкие штаммы»: Вирусолог усомнился в необходимости вакцинации детей от COVID-19
Вакцину от коронавируса для детей пока не следует вводить в оборот и включать в детский календарь прививок, отметил в эфире НСН Алексей Аграновский.
Детей в возрасте от 6 до 11 лет не стоит вакцинировать от коронавируса, в России циркулируют достаточно легкие штаммы, хоть и очень заразные, заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с НСН.
Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19, предназначенной для детей в возрасте от 6 до 11 лет, показали ее полную безопасность. Он отметил, что вакцина может получить название «Спутник Д». Алексей Аграновский считает, что в такой вакцине сегодня нет необходимости.
«Не вижу необходимости (в вакцине – ред. НСН), но разработки были начаты и доведены до конца. Сейчас бытуют штаммы, которые представляют малую угрозу, они легкие, хотя очень заразные. Конечно, при такой большой заразности кто-то пострадает, но ради этого вакцинировать детей… Сомневаюсь, что это необходимо. Но то, что это сделано – это хорошо, это научная работа, которая имеет и практическое значение. Более того, мы не знаем, какие еще штаммы могут быть, эволюцию вируса не предскажешь. Следует похвалить коллег и быть им благодарными. Также не думаю, что эта вакцина должна быть включена в детский календарь прививок, но это решать эпидемиологам и ответственным структурам», - сказал Аграновский.
Также вирусолог рассказал, что если бы россияне в разгар пандемии активно прививались от коронавируса, то смертность в стране была бы намного меньше. Кроме того, он напомнил, что если у человека есть противопоказания к вакцине, то взвешиваются все риски.
«Вопрос противопоказаний к вакцине очень индивидуален. Это сможет сказать лечащий врач в каждом конкретном случае. Есть законы больших цифр, вакцинация принимает во внимание этот закон. У нас избыточная смертность в России за время пандемии – это больше миллиона человек. Можно подделать любые статистические данные, но нельзя скрыть избыточную смертность. Если бы мы прививались более аккуратно, если бы не было пропаганды против вакцинации, которая проводилась в интернете, то потери были бы меньше. При противопоказаниях взвешиваются риски: что хуже, встретиться с вирусом или сделать прививку», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, в середине января, Роспотребнадзор зафиксировал первый случай заражения вариантом коронавирусной инфекции «Кракен» в России. На этом фоне завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что значительного всплеска заболеваемости ожидать не стоит.
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