«Легкие штаммы»: Вирусолог усомнился в необходимости вакцинации детей от COVID-19

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19, предназначенной для детей в возрасте от 6 до 11 лет, показали ее полную безопасность. Он отметил, что вакцина может получить название «Спутник Д». Алексей Аграновский считает, что в такой вакцине сегодня нет необходимости.

«Не вижу необходимости (в вакцине – ред. НСН), но разработки были начаты и доведены до конца. Сейчас бытуют штаммы, которые представляют малую угрозу, они легкие, хотя очень заразные. Конечно, при такой большой заразности кто-то пострадает, но ради этого вакцинировать детей… Сомневаюсь, что это необходимо. Но то, что это сделано – это хорошо, это научная работа, которая имеет и практическое значение. Более того, мы не знаем, какие еще штаммы могут быть, эволюцию вируса не предскажешь. Следует похвалить коллег и быть им благодарными. Также не думаю, что эта вакцина должна быть включена в детский календарь прививок, но это решать эпидемиологам и ответственным структурам», - сказал Аграновский.

Также вирусолог рассказал, что если бы россияне в разгар пандемии активно прививались от коронавируса, то смертность в стране была бы намного меньше. Кроме того, он напомнил, что если у человека есть противопоказания к вакцине, то взвешиваются все риски.