World Taekwondo сняла ограничения на проведение мероприятий в России
15 сентября 202611:33
Юлия Савченко
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение в России международных соревнований. Об этом сообщила пресс-служба Союза тхэквондо РФ.
Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании World Taekwondo в южнокорейском Чунчхоне.
Ранее федерация разрешила юниорам и взрослым атлетам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах с национальной символикой.
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