World Taekwondo сняла ограничения на проведение мероприятий в России

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение в России международных соревнований. Об этом сообщила пресс-служба Союза тхэквондо РФ.

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Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании World Taekwondo в южнокорейском Чунчхоне.

Ранее федерация разрешила юниорам и взрослым атлетам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах с национальной символикой.

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ФОТО: РИА Новости
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