Патрушев: Польша исчезнет за два-три дня в случае конфликта с Россией
Польская государственность перестанет существовать за несколько дней, если Варшава начнет военные действия против России. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
Он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, ранее заявившего о том, что республика способна «очень быстро» разгромить российскую армию.
Как отметил Патрушев, при вступлении Польши в военные действия против РФ Москва применит весь свой арсенал сил и средств.
«И польская государственность прекратит свое существование за два-три дня», - заявил помощник президента в беседе с aif.ru.
Ранее Николай Патрушев заявил, что российские морские стратегические ядерные силы находятся в полной боевой готовности.
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