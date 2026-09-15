Патрушев: Польша исчезнет за два-три дня в случае конфликта с Россией

Он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, ранее заявившего о том, что республика способна «очень быстро» разгромить российскую армию.

Как отметил Патрушев, при вступлении Польши в военные действия против РФ Москва применит весь свой арсенал сил и средств.

«И польская государственность прекратит свое существование за два-три дня», - заявил помощник президента в беседе с aif.ru.

Ранее Николай Патрушев заявил, что российские морские стратегические ядерные силы находятся в полной боевой готовности.

