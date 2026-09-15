Лучше всего черпать белок не из «химии», а из белого мяса, творога и яиц, а протеин употреблять осторожно и внимательно смотреть состав. Об этом НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

У москвича отказала почка из-за протеина — мужчина ежедневно пил белковые добавки и много тренировался, пишет Telegram-канал «Москва 24». Отмечается, что сначала у него подскочило давление, затем появились головные боли. В итоге все привело к гемодиализу и пересадке почки. Кожевникова заявила, что не стоит однозначно в этом винить протеин.

«Мы действительно часто подменяем понятия и ищем быструю замену. Тот же самый протеин хорош в меру. Если это профессиональный спортсмен, и у него что-то отказало, то это могут быть издержки профессии. Бодибилдеры четко следят за здоровьем, за состоянием почек, печени. Я не думаю, что это произошло только из-за того, что он упивался протеином. Тело в целом могло дать сбой. Либо наследственность не очень хорошая. Белок в виде протеина употреблять можно, но надо всегда регулярно сдавать анализы. Если почка уже сдала, то это сколько же надо было на себя забивать?» — удивилась она.