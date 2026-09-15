«Творог и яйца»: Почему не стоит злоупотреблять протеином при тренировках
Дарья Кожевникова заявила НСН, что, употребляя протеин, стоит внимательно читать состав, однако человек просто может не знать, что у него аллергия на какой-то из компонентов.
Лучше всего черпать белок не из «химии», а из белого мяса, творога и яиц, а протеин употреблять осторожно и внимательно смотреть состав. Об этом НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
У москвича отказала почка из-за протеина — мужчина ежедневно пил белковые добавки и много тренировался, пишет Telegram-канал «Москва 24». Отмечается, что сначала у него подскочило давление, затем появились головные боли. В итоге все привело к гемодиализу и пересадке почки. Кожевникова заявила, что не стоит однозначно в этом винить протеин.
«Мы действительно часто подменяем понятия и ищем быструю замену. Тот же самый протеин хорош в меру. Если это профессиональный спортсмен, и у него что-то отказало, то это могут быть издержки профессии. Бодибилдеры четко следят за здоровьем, за состоянием почек, печени. Я не думаю, что это произошло только из-за того, что он упивался протеином. Тело в целом могло дать сбой. Либо наследственность не очень хорошая. Белок в виде протеина употреблять можно, но надо всегда регулярно сдавать анализы. Если почка уже сдала, то это сколько же надо было на себя забивать?» — удивилась она.
Также собеседница НСН призвала выбирать натуральные продукты вместо их «химозных» заменителей, указав, что мы не всегда до конца знаем, что в составе того же порошкового протеина.
«Я, конечно, больше за то, чтобы мы употребляли белок более понятный для нас: творог, легкое белое мясо, яйца. Это лучше, чем пить разбавленный чем-то порошок. Мы же не всегда знаем реальный состав, несмотря на этикетку. Бывает, что у человека какая-то реакция на тот или иной компонент, но анализов не сдавали, и вот результат. Бывает так, что человеку нужен белок, а он начинает накидываться на орехи или булки. И в конечном счете получает осложнения в виде холестерина, давления, ожирения. Или кто-то, например, не ест сахар, но выбирает продукт, в составе которого патока и мед. В таком случае лучше съесть 20 грамм обычной шоколадки, и будет вам счастье, нежели вы «нахимичитесь» какими-то заменами», — подытожила она.
Ранее диетолог Анна Белоусова рассказала НСН, что копченая колбаса не может быть низкокалорийной и безвредной, ее допустимо употреблять только изредка, за праздничным столом.
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