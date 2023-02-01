Демограф: COVID-19 и СВО не оказали влияния на рождаемость в России

Коронавирус и спецоперация не повлияли на демографические процессы в России, заявил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в пресс-центре НСН.

«Ковид, судя по всему, несильно внес свои коррективы. Есть какое-то естественное смертности, но тенденцию эту видели и раньше – именно смертность в когорте пожилых людей. Теперь доля молодого населения всегда будет уменьшаться. Что касается СВО, данные, скорее всего, засекречены. Из того, что можно сейчас понять, невозвратные потери вполне соизмеримы со смертностью от дорожно-транспортных происшествий. У нас ежегодно в ДТП погибают 30-40 тысяч человек, на фоне потерь в год это не такая большая цифра», - отметил он.

Серьезный спад рождаемости был предсказан демографами еще десять лет назад, заявил директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в пресс-центре НСН.

