Заявления глав крупнейших корпораций о рисках и ограничении развития ИИ не стоит воспринимать всерьез – это игра и реакция под запрос общества. Об этом НСН рассказал заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович.

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью контролирует прогресс искусственного интеллекта (ИИ), и выступил против его ограничения. Также он заявил, что «кто владеет ИИ, тот побеждает». По его словам, страшилки о выходе ИИ из-под контроля выгодны Китаю, которому Штаты не должны проиграть в этой гонке. Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи призвал крупнейших разработчиков ИИ замедлить его прогресс и отметил, что уже через полгода-год ИИ может полностью взять контроль над интернетом. Его призыв уже поддержали глава Tesla и Space X Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. Чехович раскрыл, что стоит за этими заявлениями.

«На мой взгляд, это не настороженность, а определенная игра с их стороны и ответ на ожидания общества в этом вопросе, так как в течение последних несколько месяцев проходили пугающие новости об ИИ. Я бы не рассматривал это серьезно и не рассматривал бы это как реальное намерение ограничить развитие технологий. Я не думаю, что будут останавливаться исследования, но все хотят еще и понимать, куда это все может привести», — отметил он.