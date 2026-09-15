«Это игра»: Почему корпорации не будут ограничивать развитие ИИ
Юрий Чехович раскрыл НСН, что гонка по развитию ИИ продолжается, однако пока лидируют в ней США и Китай, а вот у России «другая ниша».
Заявления глав крупнейших корпораций о рисках и ограничении развития ИИ не стоит воспринимать всерьез – это игра и реакция под запрос общества. Об этом НСН рассказал заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович.
Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью контролирует прогресс искусственного интеллекта (ИИ), и выступил против его ограничения. Также он заявил, что «кто владеет ИИ, тот побеждает». По его словам, страшилки о выходе ИИ из-под контроля выгодны Китаю, которому Штаты не должны проиграть в этой гонке. Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи призвал крупнейших разработчиков ИИ замедлить его прогресс и отметил, что уже через полгода-год ИИ может полностью взять контроль над интернетом. Его призыв уже поддержали глава Tesla и Space X Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. Чехович раскрыл, что стоит за этими заявлениями.
«На мой взгляд, это не настороженность, а определенная игра с их стороны и ответ на ожидания общества в этом вопросе, так как в течение последних несколько месяцев проходили пугающие новости об ИИ. Я бы не рассматривал это серьезно и не рассматривал бы это как реальное намерение ограничить развитие технологий. Я не думаю, что будут останавливаться исследования, но все хотят еще и понимать, куда это все может привести», — отметил он.
При этом Чехович признал, что гонка в области развития ИИ действительно идет, однако пока в этой области нельзя назвать лидера, так как все очень быстро меняется. А вот у России, по его словам, потенциал немного в другой области.
«Гонка ИИ определенно есть. Но здесь все может довольно быстро поменяться. Безусловно, у США и Китая по ресурсам самые большие возможности, но, на мой взгляд, для остальных игроков тоже не все потеряно. Я считаю, что у России есть возможность получить преимущество в своей традиционно сильной области, в области элитного профессионального образования. У России есть все возможности и опыт для подготовки уникальных специалистов, и это наша ниша. Безусловно, стоит задача удержать потом эти мозги в стране, но она посильная. Это как раз задача государственной власти. У нас есть очень талантливые специалисты, которые являются магнитом для молодежи. Вокруг них можно собирать школы, центры кристаллизации будущих технологических прорывов», — рассказал он.
Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заявил НСН, что при развитии и создании ИИ уже заложено «стоп-слово», которое заключается в принципе «не навреди человеку».
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